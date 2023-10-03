В Белом доме рассказали об ожиданиях Байдена по деньгам для Украины Белый дом: Байден ожидает, что Конгресс выделит дополнительную помощь Украине

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден рассчитывает на то, что представители Республиканской партии в Конгрессе обеспечат выделение дополнительных средств для оказания помощи Украине, об ожиданиях главы американского государства сообщили в пресс-пуле Белого дома. Ранее республиканцы в Конгрессе США добились исключения из законопроекта о госрасходах пункта о выделении Киеву финансовой помощи.

Я полностью ожидаю, что спикер [Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти] и республиканское большинство в Конгрессе сдержат свое обещание обеспечить прохождение [законопроекта о выделении] помощи Украине, — приводят слова Байдена в Белом доме.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о бюджете правительства, не включающий помощь Украине. В проект документа вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. При этом глава Белого дома заверил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может позволить себе прекратить поддержку Киева.

До этого координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что у США остались средства для военных поставок на Украину на несколько недель. Для продолжения финансирования поставок Киеву, необходимо принять решение о дополнительных ассигнованиях со стороны конгресса в размере $24 миллиардов.