СМИ: Байден решил установить «систему сдержек и противовесов» для Китая AFP: Байден хочет возобновить диалог с Си Цзиньпином, при этом устанавливая гарантии

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден хочет возобновить диалог с китайским руководителем Си Цзиньпином. При этом во время встречи он постарается установить «систему сдержек и противовесов». Об этом рассказал AFP неназванный представитель Белого дома.

По словам собеседника агентства, американский лидер полон решимости укрепить связи, при этом устанавливая определенные гарантии, помогающие проследить за тем, чтобы конкуренция не превратилась в конфликт между двумя державами.

Встреча глав США и КНР запланирована на 14 ноября и начнется в 12:30 по московскому времени. После встречи Байден намерен дать пресс-конференцию.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден во время саммита G20 собирается обсудить с председателем КНР вопрос о Северной Корее. По его словам, американский лидер предупредит коллегу о том, что стремление Пхеньяна к разработке вооружений приведет к усилению военного присутствия США в регионе.

Байден ранее также заявил, что его проинформировали об отказе российского коллеги Владимира Путина очно принять участие в саммите G20. По его словам, он готов обсудить военный конфликт на Украине с главами других государств.