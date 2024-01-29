В Белом доме рассказали о планах ответить за удар по базе США Кирби: Байден рассматривает варианты ответа на удар по силам США в Иордании

Президент США Джо Байден рассматривает различные варианты действий в связи с нападением на американскую базу в Иордании, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов. По его словам, американский лидер уже провел несколько встреч по этому вопросу.

Байден дважды встречался со своей командой по национальной безопасности — вчера и сегодня. Он взвешивает имеющиеся у него варианты. Как он заявил вчера, мы ответим в соответствии с нашим графиком в выбранное нами время, — отметил Кирби.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Иран ответственным за атаку на военную базу США в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии. По его мнению, Тегеран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые атакуют американские суда в Красном море.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность проведения тайной операции против Ирана. Вашингтон начал подготавливать соответствующий план после случая с гибелью троих американских военнослужащих во время нападения на базу США на севере Иордании. Агентство не исключает и варианта прямого ответа Белого дома путем нападения на иранских чиновников.