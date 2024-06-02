В Белом доме рассказали о целях ударов ВСУ по России Кирби: целями ударов ВСУ вглубь РФ являются огневые позиции и логистические базы

Фото: МО Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что целями ударов ВСУ американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы, передает ABC News. Кирби добавил, что президент США Джо Байден понимает все последствия своего решения снять запрет на такие действия.

Они (власти Украины. — NEWS.ru) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах, — сообщил Кирби.

Ранее сообщалось, что Байден дал негласное разрешение Украине атаковать российскую территорию вооружением, поставленным Штатами. Уточнялось, что речь идет только о соседних с Харьковской областью российских районах.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что Блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя призывы Столтенберга наносить удары по территории России, заявил, что страна должна достойно ответить на призывы наносить удары по своей территории. Он отметил, что РФ должна показать готовность своих вооруженных сил.