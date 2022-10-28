В Белом доме рассказали, кто примет решение о переговорах России и Украины Белый дом: президент Украины Зеленский примет решение о переговорах с РФ

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Решение о мирных переговорах с Россией принимать президенту Украины Владимиру Зеленскому на своих условиях. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он также отметил, что Штаты не видят готовности к такому диалогу со стороны российского президента Владимира Путина. Слова представителя Белого дома приводит РИА Новости.

Если и когда дойдет дело до переговоров о мире, это будет и должно быть решением президента Зеленского. И на его условиях. Он президент Украины, суверенной страны. Это суверенное государство вне зависимости от того, насколько господину Путину это может не нравиться, — подчеркнул Кирби.

Ранее президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время двухсторонней встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским передал послание от президента России Владимира Путина о том, что тот готов к переговорам. Президент Эмбало заявил, что его Путин лично попросил передать Зеленскому это послание. Отмечается, что украинский лидер согласился с главой Гвинеи-Бисау, но добавил, что для этого необходимо разблокировать отношения.