В Белом доме раскрыли сроки контрнаступления ВСУ Кирби заявил о переносе контрнаступления Украины на лето и новых поставках оружия

Фото: МО Украины

Украина собирается перейти в наступление этим летом, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN. По его словам, Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительного вооружения из США.

Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом... Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем, — сказал Кирби.

Бывший офицер ВМС США Джеймс Холмс рассказал изданию 19FortyFive, что Украина заявила о планах контрнаступления в зоне спецоперации ради того, чтобы получить дополнительные поставки оружия и боеприпасов от стран Запада. По его словам, Украина не торопится начинать боевые действия, которые ей приписывают лидеры западных стран, объясняя огромные траты на поддержку ВСУ. Он при этом усомнился в реальной способности украинской армии воевать на фоне серии поражений.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ранее анонсировал скорое начало контрнаступления. По его словам, уже определены задачи наступательных действий.