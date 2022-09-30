В Белом доме рассказали, как урегулировать ситуацию на Украине Белый дом: дипломатическое урегулирование на Украине возможно только на базе Устава ООН

Фото: Министерство обороны РФ

Дипломатическое урегулирование на Украине возможно, но только на основании Устава ООН. Такое мнение в ходе брифинга высказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит РИА Новости.

Салливана попросили прокомментировать высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев «готов к диалогу с Россией, но с другим ее президентом».

К сожалению, я не знаю контекста этого высказывания, так что я не могу ответить на него в том описании, которое вы сейчас представили. <...> Что я скажу, так это то, что президент Байден считает, что дипломатическое урегулирование на Украине возможно, но только <...> в соответствии с основными положениями Устава ООН, под которыми все подписались, — ответил Салливан.

Также в рамках брифинга представитель Белого дома сообщил, что США не исключают возможность поставок танков Украине, однако в настоящее время Вашингтон не готов объявить о подобной помощи.

Кроме того, Салливан отметил, что проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас является несвоевременным. При этом он подчеркнул, что Штаты не отказываются от поддержки политики «открытых дверей» для альянса.