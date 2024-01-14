В Белом доме рассказали, как больной шеф Пентагона выполняет свою работу Белый дом: глава Пентагона активно участвует в командовании ВС США из больницы

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Ллойд Остин

Пребывающий в больнице шеф Пентагона Ллойд Остин принимает активное участие в выработке решений, касающихся вооруженных сил, и поддерживает контакт с президентом США Джо Байденом, сообщил в эфире CBS координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он не дал четкого ответа на вопрос, почему министр обороны до сих пор остается в лечебном учреждении.

Президент и министр обороны регулярно поддерживают контакт. Он участвовал в обсуждении, находясь в больничной палате, когда мы нанесли удары по позициям хуситов пару дней назад. <...> Думаю, людям важно понимать, что членам кабинета не обязательно каждый день встречаться и говорить, чтобы принимать все решения, — сказал Кирби.

Отвечая на вопрос, почему Остин до сих пор остается в больнице, представитель Белого дома подчеркнул, что он не является лечащим врачом министра обороны. Он допустил необходимость дополнительного лечения шефа Пентагона, добавив, что «отчасти это просто физиотерапия».

Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован 1 января. Это связано с осложнениями после операции, в ходе которой ему провели удаление части простаты из-за диагностированного рака. По имеющимся данным, первичное обследование выявило у Остина инфекцию мочевыводящих путей. При этом сообщалось, что президент США Джо Байден сохраняет доверие к министру, хотя он был несвоевременно проинформирован о госпитализации главы Пентагона.

Кроме того, телеканал CNN передавал, что ударами по территории Йемена руководил лично министр обороны с больничной койки. Со ссылкой на чиновника вещатель уточнил, что Остин удаленно контролировал атаки. Для этого ему предоставили «полный набор защищенных средств связи».