В Белом доме рассказали, как Байден проводит выходные

Фото: pixabay.com

Сотрудники Центрального разведуправления (ЦРУ) в 1960 году планировали покушение на кубинского политика Рауля Кастро. Как сообщили в общественной исследовательской организации «Архив по нацбезопасности» со ссылкой на рассекреченные документы американских спецслужб, готовящаяся авария в полёте не состоялась из-за действий пилота и отозванного указа Вашингтона.

Высокопоставленные должностные лица управления предложили пилоту самолёта, на котором Рауль Кастро летел из Праги в Гавану, вознаграждение в размере десяти тысяч долларов после успешного выполнения операции, — цитирует ТАСС сообщение...