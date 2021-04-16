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В Белом доме рассказали, как Байден проводит выходные

21:57, 17 апреля 2021
Фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден увлекается гольфом, и в этот уик-энд он также решил отправиться в гольф-клуб в родном штате Делавэр. Компанию ему в этот раз составили тесть его покойного сына Бо Рон Оливере и советник Стив Риккетти, рассказали в пресс-службе Белого дома.

Пресс-служба Белого дома отметила, что американский лидер давно увлекается гольфом. Сегодняшний день он решил посвятить этому занятию.

Предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп также нередко проводил выходные за игрой в гольф. После окончания президентского срока он первым делом направился на свой курорт в Мар-а-Лаго в штате Флорида, чтобы пообщаться с близкими друзьями и сыграть в гольф.

Ранее стало известно, что знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс перенёс операцию. Хирургическое вмешательство потребовалось спортсмену после ДТП.

Как сообщал NEWS.ru, Вудс пострадал в автомобильной аварии в американском городе Ранчо Палос Вердес (штат Калифорния). Он был за рулём в момент столкновения, его пришлось извлекать из машины с помощью специальных приспособлений.

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