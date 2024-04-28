В Белом доме раскрыли, как Байден относится к протестам против Израиля Кирби: Байден с пониманием относится к протестам против Израиля

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Президент США Джо Байден с пониманием относится к масштабным пропалестинским протестам в стране, заявил представитель Белого дома Джон Кирби в интервью ABC News. Он отметил, что американский лидер настаивает на том, чтобы акции оставались мирными.

Президент знает, что война в Газе провоцирует очень сильные эмоции. Он понимает и уважает это. <...> У людей должна быть возможность поделиться своими взглядами и видением в публичном пространстве — однако это должно носить мирный характер, — заявил Кирби.

Он добавил, что американская администрация осуждает любую риторику, которая призвана разжечь ненависть к евреям на фоне сегодняшних событий.

Ранее активисты провели акцию в поддержку Палестины перед входом в гостиницу, где в субботу, 27 апреля, прошел ежегодный прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме. У отеля Hilton в Вашингтоне собрались несколько сотен человек. Протестующие выкрикивали лозунги с критикой в адрес израильского руководства, а также в поддержку Палестины. Байден смог избежать встречи с толпой, так как его подвезли к запасному выходу.

До этого полиция США задержала не менее 36 участников акции в поддержку Палестины, которая состоялась в Университете штата Огайо. В Нью-Йорке также прошли задержания.