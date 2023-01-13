В Белом доме прокомментировали возможность передачи Киеву танков Abrams Кирби: на потребности ВСУ в военной помощи США намерены отвечать наилучшим образом

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Джон Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что при выделении военной помощи Украине Вашингтон намерен удовлетворять ее потребности наилучшим образом. Так представитель Белого дома ответил на вопрос о возможности предоставить Киеву танки Abrams, сообщает РИА Новости.

Соединенные Штаты продолжат предоставлять помощь для безопасности... наилучшим образом отвечая потребностям украинцев, — подчеркнул Кирби.

Он также указал на нежелание опережать решения, которые принимает президент США Джо Байден. Кирби напомнил, что у Вашингтона есть союзники и партнеры, способные удовлетворить военные потребности Украины в случае, если США не смогут ответить на запрос.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника заявило, что США не будут передавать Украине танки Abrams из-за возможных поломок, которые потребуют квалифицированного персонала. Также, по словам представителя офиса президента Соединенных Штатов Джо Байдена, танки данной модели весят 55 тонн, из-за чего потребляют большое количество топлива.