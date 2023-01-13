Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что при выделении военной помощи Украине Вашингтон намерен удовлетворять ее потребности наилучшим образом. Так представитель Белого дома ответил на вопрос о возможности предоставить Киеву танки Abrams, сообщает РИА Новости.
Соединенные Штаты продолжат предоставлять помощь для безопасности... наилучшим образом отвечая потребностям украинцев, — подчеркнул Кирби.
Он также указал на нежелание опережать решения, которые принимает президент США Джо Байден. Кирби напомнил, что у Вашингтона есть союзники и партнеры, способные удовлетворить военные потребности Украины в случае, если США не смогут ответить на запрос.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника заявило, что США не будут передавать Украине танки Abrams из-за возможных поломок, которые потребуют квалифицированного персонала. Также, по словам представителя офиса президента Соединенных Штатов Джо Байдена, танки данной модели весят 55 тонн, из-за чего потребляют большое количество топлива.