В Белом доме призвали конгресс поскорее запретить TikTok в США Белый дом призвал конгресс оперативно принять законопроект о запрете TikTok

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Белый дом призывает конгресс оперативно принять законопроект, дающий правительству право запретить TikTok и действовать против схожих продуктов из недружественных США стран. По его словам, законопроект дает американским властям новые инструменты для реагирования на риски национальной безопасности. Слова Салливана приводит РИА Новости.

Инициативу продвигает двухпартийная группа сенаторов. В рамках законопроекта министр торговли может быть наделен расширенными полномочиями в отношении технологических компаний Китая, России, Ирана, КНДР, Венесуэлы и Кубы.

Мы настроены на продолжение работы с демократами и республиканцами над этим законопроектом и призывает конгресс действовать оперативно, чтобы направить его на стол президента, — сказал Салливан.

По его словам, в настоящее время риски исходят от высокотехнологичных продуктов, работающих в США, которые «определенные иностранные правительства» могут использовать в своих целях.

Ранее членам и сотрудникам палаты представителей США приказали удалить у себя китайскую социальную сеть TikTok. Также сотрудникам палаты запрещено скачивать мобильное приложение соцсети на любые устройства палаты.

Также сообщалось, что администрация Байдена рассматривает возможность принудительной продажи американского бизнеса TikTok. Предложение возникло в рамках межправительственного комитета по иностранным инвестициям в США, на протяжении двух лет обсуждавшего с руководством соцсети возможность разделить данные и бизнес компании.