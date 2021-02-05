В Белом доме пояснили планы лишить Трампа доступа к данным разведки

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Президент США Джо Байден не давал прямого распоряжение о лишении бывшего американского лидера Дональда Трампа доступа к разведданным и допуска на брифинги разведывательного сообщества, который полагается всем экс-президентам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что Байден лишь выразил мнение о том, что Трампа стоило бы лишить доступа к разведданным как человека непредсказуемого и несдержанного, тем более что, по мнению Байдена, эта информация экс-президенту не нужна. При этом решение о том, допускать ли Трампа на брифинги по разведке, будут принимать спецслужбы США. В то же время представитель Белого дома отметила, что президент обладает достаточными полномочиями, чтобы закрыть доступ к секретным данным разведки для любого, пишет Lenta.Ru.

В США традиционно всем бывшим лидерам дано право получать данные американской разведки наравне с действующим главой государства, а также присутствовать на соответствующих брифингах ведомств.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Джо Байден полагает, что его предшественника Дональда Трампа не стоит допускать до брифингов разведывательного сообщества из-за непредсказуемости его поведения. Президент добавил, что по-прежнему считает Трампа представляющим опасность человеком.