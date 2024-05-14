В Белом доме пообещали вскоре выделить новый пакет помощи Киеву Салливан: США хотят ускорить темпы поставок военной помощи Украине

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Джейк Салливан

В ближайшие дни Вашингтон объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву, заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что власти США активно пытаются ускорить темпы поставок.

Джейк Салливан добавил, что каждую неделю ожидать передачи новых траншей «не стоит». Он пояснил, что Украина в ближайшие дни получит только часть оружия. Остальная часть нового пакета военной помощи находится в пути, и поступит на поле боя с учетом возможностей транспортировки. Представитель Белого дома уточнил, что Киев успел получить только часть заявленного пакета на $1 млрд из одобренного конгрессом дополнительного финансирования в размере $61 млрд.

Если Украина проиграет в конфликте с Россией, в стране нечего будет восстанавливать, заявил ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Киеву нужно сначала обеспечить победу. Если Украина не одержит верх, то восстанавливать будет нечего. Как отметил генсек, поддержку НАТО нужно усиливать, а Блок готов помочь Киеву восстановить институты обороны и безопасности. Столтенберг назвал победу Украины в конфликте с Россией главным приоритетом.