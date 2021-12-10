В Белом доме пока не определили формат диалога РФ и НАТО

Формат диалога между Россией и НАТО пока не определён. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Её слова приводит РИА Новсти.

Новой информации по формату у нас нет, — сказала Псаки.

Также она прокомментировала требования РФ относительно отказа Украине во вступлении в НАТО и отказа от размещения наступательных средств вооружения близ российских границ. По словам Псаки, ничего нового к этих требованиях нет.

Это тот же список требований, который русские отстаивали и озвучивали на протяжении нескольких месяцев, если не лет, это их право иметь свои взгляды и требования. У нас есть свои. У нас есть и свои обеспокоенности относительно обстоятельств с безопасностью по всему миру, включая границу России и Украины, — сказала представитель Белого дома.

Псаки также отметила. что РФ может поднимать свои обеспокоенности, США свои, а у европейцев будут свои собственные.

Ранее в МИД РФ заявили, что в настоящее время необходимо наладить диалог России и стран Запада по гарантиям безопсности. Отношения подошли к критической черте. Во внешнеполитическом ведомстве призвали НАТО дать ответ на ранее выдвинутые предложения, касающиеся снижения напряжённости в Европе. В частности, РФ предлагает не проводить оперативные учения ближе согласованного расстояния от линии соприкосновения Россия — НАТО. Также предлагается согласовать предельные дистанции сближения боевых кораблей и самолётов.