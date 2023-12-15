В Белом доме «похоронили» командира ХАМАС Белый дом: дни военного лидера ХАМАС Синвара сочтены

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Дни военного лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара сочтены, заявил в ходе брифинга для журналистов представитель администрации США высокого ранга. По его словам, не имеет значения, сколько времени в результате уйдет на его ликвидацию.

В ходе брифинга чиновнику был задан вопрос, ставит ли Израиль устранение Синвара основной целью операции в секторе Газа.

Что касается Яхьи Синвара, военного лидера ХАМАС, думаю, можно сказать, что его дни сочтены. <...> Не имеет значения, сколько времени на это уйдет. <...> На его руках кровь американцев, — заявил представитель администрации.

Он отметил, что в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября погибли 38 граждан США и группировка до сих пор удерживает некоторое количество американцев в качестве заложников. В этой связи чиновник выразил уверенность, что в результате «правосудие по отношению к Синвару свершится».

Представитель Белого дома также предположил, что дальнейшие операции Израиля в секторе Газа будут значительно отличаться от тех, что можно наблюдать в настоящее время. По мнению чиновника, Тель-Авив планирует перейти от крупномасштабной наземной операции по зачистке, которая проходит в настоящее время, к более точечным долгосрочным действиям на основе разведданных против особо важных целей и конкретных объектов военной инфраструктуры. При этом он отказался говорить о сроках реализации подобного перехода.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что движение ХАМАС перестало реагировать на просьбы США и других стран возобновить переговоры по заложникам. По информации СМИ, в настоящий момент посредники не отчаиваются и изучают способы, которые поспособствовали бы дальнейшему освобождению людей.