В Белом доме подтвердили жёсткий ответ РФ при эскалации ситуации с Украиной

В случае эскалации ситуации вокруг Украины США и их союзники намерены дать России «скорый и жёсткий ответ». Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Президент Байден ясно дал понять президенту России: если вооружённые силы России перейдут границу Украины, это <...> будет встречено стремительным, жёстким и единым ответом со стороны США и их союзников, — заявила Псаки.

Она подчеркнула, что Белый дом располагает информацией, согласно которой Россия имеет «обширный арсенал средств агрессии», не предполагающих ведение боевых действий — например, атаки хакеров.

Сегодня президент подтвердил, что на эти акты российской агрессии будет дан решительный и сплочённый ответ, — указала представитель американской администрации.

Ранее в ходе пресс-конференции, посвящённой первому году пребывания на высшем государственном посту, президент США Джо Байден пригрозил России «катастрофой» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Он пообещал ввести небывалые ранее санкции, в том числе — запрет на операции с долларом. При этом Байден отметил, что, по его мнению, Путин не желает реальной войны, но «проверяет» Запад.