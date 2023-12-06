В Белом доме подтвердили намерения Байдена в отношении Украины Белый дом: Байден не отказался от обещания помогать Киеву

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Президент США Джо Байден не отказывается от собственных слов о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, несмотря на трудности с одобрением в Конгрессе помощи Киеву, заявила в ходе брифинга первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. Также журналисты спросили, не пожалел ли глава американского государства о своих словах.

Что касается пересмотра этого, то совершенно нет. Президент решительно настроен относительно того, какие здесь ставки для Украины и не только для Украины, а для демократий по всему миру, — сказала Далтон.

Она также предположила, что большинство законодателей от демократов и республиканцев «поддерживают помощь Украине».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Вашингтон в том числе готов помочь стране решить проблемы в сфере энергетической, экономической и продовольственной безопасности.

При этом глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США практически закончились средства и время на помощь Украине, она предупредила об этом Конгресс США. По ее словам, у Вашингтона нет «волшебного источника» финансирования и ресурсы полностью закончатся к концу 2023 года.