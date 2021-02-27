В Белом доме озвучили ключевые вопросы политики новой администрации

https://static.news.ru/photo/cb357660-79f8-11eb-8753-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: AP Photo/Evan Vucci/ТАСС

Источник в Белом доме перечислил основные вопросы политики новой администрации США.

По его словам, к наиболее важным проблемам относятся борьба с распространением коронавируса, политика укрепления отношений с американскими союзниками и тема восстановления государственной экономики.

При этом он отметил, что вопрос об изменении политического курса в отношении Кубы не является приоритетным для властей Соединённых Штатов.

Честно говоря, сначала — главное, — цитирует источника Reuters.

Как писал NEWS.ru, ранее аналитики спрогнозировали, что президент США Джо Байден будет бороться с безработицей в стране намного дольше, чем ожидалось. Согласно их прогнозам, работа над восстановлением рынка труда натолкнётся на неизбежные препятствия. Ключевым препятствием, в том числе и для формирования новых рабочих мест, останется сфера услуг развлечений, где сохраняются ограничения по коронавирусу. При этом они отмечают, что уже оказанная правительством и Федеральной резервной системой (ФРС) помощь, а также намеченные дополнительные вливания в размере $1,9 триллиона, скорее всего, приведут к восстановлению экономики до предкризисного уровня.