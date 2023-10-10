В Белом доме ответили, планируют ли США отправлять военных в Израиль Кирби: США не планируют отправлять своих военных в Израиль

Фото: U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Lorenzo Ducato

Вашингтон не планирует отправлять американские войска в Израиль, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. По его словам, это никоим образом не приблизило бы разрешение палестино-израильского конфликта.

Планов отправки американских военных на землю нет. Не думаю, что это принесет пользу, — констатировал Кирби.

Он также напомнил о решении президента США Джо Байдена направить в Средиземное море авианосную ударную группу «Джеральд Форд». Таким образом Вашингтон рассчитывает предотвратить эскалацию конфликта и защитить собственные интересы, объяснил Кирби.

О решении США отправить авианосную ударную группу поближе к Израилю стало известно 8 октября. Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что решение было принято после подробных обсуждений с Байденом. Авианосец прибудет к месту назначения в ближайшие дни. Его длина составляет три футбольных поля. На борту он может перевозить свыше 75 летательных аппаратов.

Представители ХАМАС не оставили без внимания соответствующий шаг США. Они указали, что Вашингтон должен понимать последствия подобных действий. Вместе с тем группировка отметила, что ее не пугает «Джеральд Форд».