В Белом доме ответили на вопрос о вступлении Украины в НАТО Белый дом: США поддерживают политику «открытых дверей» по вступлению Украины в НАТО

Вашингтон продолжает поддерживать политику «открытых дверей» НАТО, однако вопрос о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс должен быть согласован всеми странами-членами блока. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Наша позиция касательно членства в НАТО не изменилась: мы по-прежнему поддерживаем политику открытых дверей, и эти дискуссии необходимо проводить при участии 31 страны-члена альянса и тех, кто претендуют на вступление, — сказал Кирби.

Он напомнил, что принятое по итогам Бухарестского саммита организации в 2022 году заявление содержало тезис о том, что Киев получит возможность вступить в НАТО и «в этом отношении ничего не изменилось».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал вступление страны в НАТО «неподнятой целиной». Он подчеркнул, что это последний гектар, который следует «обработать» на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, Киеву удалось сдвинуть с места все темы, в том числе членство в Евросоюзе, вооружение армии, реформы, а также отношения с Африкой и другими регионами мира.

В свою очередь заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что свою поддержку вступлению Украины в НАТО высказали 20 стран альянса.