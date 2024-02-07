В Белом доме ответили на нападки Карлсона из-за интервью с Путиным Белый дом опроверг слова Такера Карлсона о запрете на интервью с Путиным

Фото: Official White House/Cameron Smith

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла слова американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации президента США Джо Байдена помешать ему провести интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Комментируя последнее видеообращение экс-телеведущего Fox News, она в категоричной форме подчеркнула безосновательность таких обвинений.

Абсолютно нет [мешать интервью мы не намерены], — сообщила она.

Ранее Карлсон заявил, что в скором времени возьмет интервью у главы государства. Американец, по его словам, самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было. При этом он объяснил, что приехал в Россию «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США» — чтобы донести для граждан своей страны суть происходящего на Украине. Большинство жителей Штатов, по словам журналиста, искренне не понимают, зачем «Путин вторгся на Украину» и в чем его цели.

Кроме того, Карлсон вознамерился побеседовать еще и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Все предыдущие интервью политика в американской прессе являются не журналистикой, а «заискивающей пропагандой» и эту ситуацию нужно менять, констатировал он.

При этом в США такой поступок журналиста сочли предосудительным. Бывший член палаты представителей Адам Кинзингер назвал представителя прессы предателем на фоне сообщений о его визите в Россию. Однако за Карлсона сразу вступился американский предприниматель Илон Маск, который напомнил о праве Карлсона интервьюировать любых публичных личностей, а также пообещал не блокировать интервью с Путиным в соцсети Twitter (X).