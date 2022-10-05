В Белом доме ответили на инициативу Маска по решению конфликта на Украине Карин Жан-Пьер заявила об однозначной позиции США по Украине после инициатив Маска

Фото: Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала инициативы миллиардера Илона Маска по решению конфликта на Украине. В ходе брифинга представитель администрации заявила, что у США по этому вопросу «ясная позиция».

Мы были очень ясны в этом вопросе. Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдет до дипломатии или переговоров, — заявила Жан-Пьер.

Основатель корпораций Tesla и SpaceX накануне предложил свой план урегулирования конфликта на Украине. В частности, миллиардер предложил провести на недавно присоединенных к России территориях референдумы, но уже под эгидой ООН, а также признать Крым российским. К этому Маск добавил обязательства Украины по нейтральному и внеблоковому статусу.

Ранее Илон Маск запустил опрос пользователей на своей странице в Twitter. Темой стал вопрос, имеет ли право народ Крыма и Донбасс самостоятельно решать, на территории какой страны им проживать. Почти 60% пользователей ответили «да».