В Белом доме ответили Безосу на выпад в адрес Байдена Белый дом упрекнул Безоса в поддержке нефтегазовых фирм, наживающихся на американцах

Фото: Sarah Silbiger/Pool/CNP/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер поставила в упрек основателю компании Amazon Джеффу Безосу поддержку желания нефтяных и газовых компаний «извлечь рекордные прибыли за счет американского народа». Так, администрация США ответила миллиардеру, который раскритиковал президента Джо Байдена за призыв к владельцам автозаправок снизить цены на бензин, сообщает РИА Новости.

Жан-Пьер подчеркнула, что в июне цены на нефть в США снизились примерно на $15, но это почти никак не отразилось на ценниках на АЗС.

Но я полагаю, неудивительно, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счет американского народа, — это то, как должна работать наша экономика, — отметила Жан-Пьер.

Ранее стало известно, что Джефф Безос заявил: призыв Джо Байдена с требованием к владельцам американских автозаправок снизить цены на бензин можно понимать как заблуждение либо «полное непонимание базовой динамики рынка».