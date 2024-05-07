В Белом доме заявили, что изучают дело не только Гордона Блэка Белый дом изучает дела двух задержанных в РФ американцев

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Гордон Блэк

Правительство США сейчас разбирается с делом не только задержанного в России штаб-сержанта Гордона Блэка, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Имя второго гражданина США, взятого под стражу в РФ, она не назвала, но уточнила, что оба не были связаны с Вашингтоном.

Могу подтвердить, что есть два отдельных дела задержанных в России граждан США. Госдепартамент активно добивается получения консульского доступа к обоим этим лицам, — заявила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что началось административное расследование обстоятельств, связанных с поездкой Блэка во Владивосток. Она не стала раскрывать, какие последствия для сержанта может возыметь со стороны Вашингтона случившееся. Тем не менее повторила предупреждение Госдепа США, категорически не рекомендовавшего американцам ездить в Россию.

Штаб-сержант армии США 34-летний женатый Гордон Блэк был задержан во Владивостоке по подозрению в краже у девушки, с которой его связывали романтические отношения. Он прожил с возлюбленной две недели, после чего произошел инцидент. По некоторым данным, он ее избил, попытался задушить, а затем украл у нее 200 тысяч рублей.