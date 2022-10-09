Представитель Госдепа США Джон Кирби отказался от комментариев по взрыву на Крымском мосту, прогремевшему утром 8 октября, сообщает Reuters. Он отметил, что Вашингтону нечего сказать о трагедии, произошедшей на транспортном объекте Крыма. При этом Кирби в очередной раз назвал условия завершения конфликта на Украине.
Нам действительно больше нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Что я могу вам сказать, так это то, что Путин <...> может закончить это (конфликт на Украине. — NEWS.ru), просто выведя свои войска из страны, — заявил Кирби.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее «началом». В своем Twitter-аккаунте он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности.