В Белом доме отказались комментировать взрыв на Крымском мосту Представитель Госдепа США Кирби не стал комментировать взрыв на Крымском мосту

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Представитель Госдепа США Джон Кирби отказался от комментариев по взрыву на Крымском мосту, прогремевшему утром 8 октября, сообщает Reuters. Он отметил, что Вашингтону нечего сказать о трагедии, произошедшей на транспортном объекте Крыма. При этом Кирби в очередной раз назвал условия завершения конфликта на Украине.

Нам действительно больше нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Что я могу вам сказать, так это то, что Путин <...> может закончить это (конфликт на Украине. — NEWS.ru), просто выведя свои войска из страны, — заявил Кирби.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее «началом». В своем Twitter-аккаунте он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности.