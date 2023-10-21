В Белом доме опровергли заявление Байдена о наземной операции в Газе Белый дом: Байден не расслышал вопрос о наземной операции в Газе

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Президент США Джо Байден не расслышал вопрос об отсрочке наземной операции армии Израиля в Газе и говорил только об освобождении заложников, сообщили в Белом доме. Разъяснения последовали после информации, опубликованной Reuters.

По данным агентства, Байден положительно ответил на вопрос журналиста о том, следует ли Израилю отложить наземную операцию в анклаве до тех пор, пока не будет освобождено большее число заложников, захваченных представителями движения ХАМАС. После этого в Белом доме заявили, что глава государства не расслышал вопрос и ответил только на вторую часть, сказав, что «хотел бы освобождения большего числа заложников».

Ранее Reuters со ссылкой на информированные источники сообщало, что наземная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет самой жесткой и кровопролитной за все время противостояния в этом регионе. Как рассказали собеседники агентства, Армия обороны Израиля намерена разрушить всю инфраструктуру Газы, невзирая на жертвы среди гражданского населения.

После этого министр экономики Израиля Нир Баракат заявил, что правительство страны одобрило проведение наземной операции в секторе Газа. По его словам, страна готова к тому, что операция может занять год. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Израиль под влиянием США вносит коррективы в планы по проведению наземной операции в секторе Газа. По данным СМИ, Вашингтон настаивал на этом «глубже и сильнее», чем прежде. Агентство отмечает, что теперь наземная операция в секторе Газа может начаться позже и длиться дольше. Также вносятся корректировки с целью ограничить число потенциальных жертв.