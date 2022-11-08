В Белом доме оправдались за слова Байдена про Иран Помощник Байдена Салливан: США не могут менять государственный строй во всех странах

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут менять систему государства во всех странах. Так он прокомментировал журналистам слова Джо Байдена о том, что «Иран будет освобожден». Он при этом отметил, что наряду с инструментами, которые американское правительство использовало для предоставления иранцам доступа к информации, у Белого дома есть средства, которые могут быть применены в другом контексте, сообщает ТАСС.

Мы не можем менять государственный строй во всех странах, — сказал Салливан.

Он при этом не объяснил, о каком контексте идет речь, и что подразумевается под «похожими инструментами».

Журналист и историк Мирко Дрочманн в эфире немецкого телеканала ZDF ранее заявил о лицемерии США, которые позиционируют себя бастионом свободы и демократии, а на деле виновны в войнах и смене режимов. Он напомнил о действиях США в Ираке, Вьетнаме и Афганистане, когда в рамках специальных операций страдали мирные жители. Он назвал «каталогом ужасов» послужной список США. Эксперт добавил, что американское руководство до сих пор принимает участие во многих военных операциях.