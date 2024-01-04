В Белом доме оценили возможность нового шатдауна Официальный представитель Белого дома Жан-Пьер: США вновь угрожает шатдаун

Фото: Official White House/Carlos M. Vazquez II

Карин Жан-Пьер

США снова столкнулись с угрозой частичного прекращения финансирования правительства, предупредила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости. По ее словам, до этого события остается чуть более двух недель.

Мы в 16 днях от того момента, когда часть правительства не сможет продолжать работу. Вместо того, чтобы делать свою работу, республиканцы покинули Вашингтон в середине декабря и не вернутся до следующей недели, — подчеркнула Жан-Пьер.

Напомним, в ноябре президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины. Подписание данного закона позволило избежать приостановки работы правительства, также известной как «шатдаун». Она могла произойти 17 ноября.

Ранее сообщалось, что порядка 22 млн американцев рискуют остаться без интернета в преддверии выборов. Дело в том, что федеральному правительству США придется завершить Программу доступной связи, позволяющую покрывать траты на интернет малообеспеченным гражданам, если конгресс не сможет найти способ ее финансирования до весны. Авторы материала отмечают, что это может оказать влияние на итоги выборов. Многие жители могут воспринять потерю интернета как отказ властей помогать им в трудной жизненной ситуации, пишет издание.