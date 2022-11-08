В Белом доме оценили вероятность встречи Байдена и Путина на саммите G20 Белый дом: Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не намерен в ходе предстоящего в Индонезии саммита «Группы двадцати» (G20) встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, которые приводит РИА Новости, глава государства ответил на этот вопрос однозначно.

Президент дал четко понять, что не имеет такого намерения, — сказала представитель Белого дома.

Она добавила, что Вашингтон выступает за то, чтобы Украина также приняла участие в предстоящей встрече на Бали, если там будет представлена и Россия.

Семнадцатый саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Посол Индонезии в России Хосе Таварес заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом украинский лидер заявил, что не будет принимать участие в саммите G20, если на мероприятие приедет Путин.