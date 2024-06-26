В Белом доме оценили предложения советников Трампа по Украине Кирби: Белый дом не станет принуждать Украину к территориальным уступкам

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Джон Кирби

Нынешняя администрация Соединенных Штатов не намерена вынуждать Украину идти на территориальные уступки России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал предложения советников бывшего президента Донаьда Трампа по Украине

Президент [США Джо] Байден считает, что любые решения о переговорах, откровенно говоря, должны приниматься президентом [Владимиром] Зеленским и Украиной. Мы не собираемся принуждать Украину к уступке какой-либо территории, — заявилКирби.

Два ключевых советника Трампа — Кит Келлог и Фред Фляйц — представили ему план прекращения конфликта на Украине в случае его победы на выборах президента США. Согласно их задумке, если украинское руководство откажется от переговоров с Москвой, Вашингтон лишит Киев военной помощи. При этом, она будет усилена, если от переговоров откажется Россия.

Тогда военный корреспондент Александр Сладков заявил, что план прекращения конфликта на Украине, который представили советники Трампа, построен на примитивных угрозах. По его словам, у него сложилось мнение, что эти люди сделаны «без единого гвоздя», как обычно говорят про народные произведения деревянного зодчества.