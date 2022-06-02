В Белом доме признали «наступательные операции» хакеров США на Россию Белый дом заявил об отсутствии противоречий между словами Байдена и кибероперациями США

Фото: BONNIE CASH/CNP/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не видят противоречий между стремлением избежать прямого конфликта с Россией и проведением «наступательных» киберопераций в поддержку Украины. Ситуация в США видится по-другому, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы не видим это таким образом, — пояснила представитель Белого дома.

Глава киберкомандования США Пол Накасоне ранее впервые признал участие подчинённых в «наступательных, оборонительных и информационных» действиях после начала украинского кризиса, хотя американский президент Джо Байден много раз уверял в желании избежать конфронтации с Россией.

Накасоне не стал раскрывать детали киберопераций, однако сказал, что они «были абсолютно законными», якобы проводились они «под полным гражданским надзором» и соответствовали политике Пентагона.

Ранее стало известно, что США не будут воевать из-за Украины ни в воздухе, ни на море, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Он напомнил, что соответствующее распоряжение выдал президент США Джо Байден. Кирби также отметил, что США не будут применять военные средства для разблокирования морского порта Одессы.