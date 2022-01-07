В Белом доме оценили настрой перед переговорами с Россией

У США нет оптимистичного настроя перед переговорами с Россией. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации. Его слова приводит РИА Новости.

Мы идём с ощущением реализма, не оптимизма, — заявил чиновник.

По его словам, Вашингтон будет оценивать действия Москвы, а не публичные комментарии.

Что они делают за закрытыми дверями, будет важнее их заявлений, — резюмировал представитель Белого дома.

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января в Женеве. Заседание Совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе 12 января. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.