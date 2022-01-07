В Белом доме оценили настрой перед переговорами с Россией
Белый дом: США настроены на предстоящие переговоры с РФ не оптимистично
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:41, 08 января 2022
Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press
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У США нет оптимистичного настроя перед переговорами с Россией. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации. Его слова приводит РИА Новости.
Мы идём с ощущением реализма, не оптимизма, — заявил чиновник.
По его словам, Вашингтон будет оценивать действия Москвы, а не публичные комментарии.
Что они делают за закрытыми дверями, будет важнее их заявлений, — резюмировал представитель Белого дома.
Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января в Женеве. Заседание Совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе 12 января. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.
17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.