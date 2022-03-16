В Белом доме объявили о готовности ужесточить санкции против России

США не намерены сдерживать себя относительно введения новых санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, американская администрация готова задействовать дополнительные ограничения, в том числе дальнейшее исключение РФ из мировой экономики и ужесточение уже существующих рестрикций.

Журналисты поинтересовались, какие дополнительные ограничения готово ввести руководство США против РФ в связи с продолжающимся кризисом на Украине.

Я не стала бы утверждать, что мы сдерживаемся в вопросе введения санкций <...>. Существует ряд дополнительных шагов, которые мы можем предпринять <...>, например, ввести ограничения против новых лиц, ужесточить уже существующие санкции, продолжить исключать Россию из международной экономической системы, препятствовать модернизации и диверсификации её экономики, — ответила Псаки.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционное давление стран Запада на Россию будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали в ответ на решение президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

При этом китайские экономисты заявили, что санкционная политика Белого дома в отношении Москвы имеет целью ослабить европейскую стратегию независимости и самостоятельности. Второй задачей является привязать Европу к себе экономическими узами.

Пекин осудил односторонние санкции Запада в отношении России, подчеркнув, что страна намерена продолжать сотрудничество с Россией. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС к равному диалогу с Россией.