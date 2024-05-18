В Белом доме объяснили страх перед союзом России и Китая Кирби: у США вызывает опасение укрепление отношений между РФ и Китаем

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Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена укреплением партнерства между Россией и Китаем, признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге. По его мнению, главы этих государств действуют по всему миру вразрез с интересами Вашингтона.

Эти два государства, их лидеры явно различными путями действуют по всему миру вразрез с нашими интересами в сфере национальной безопасности, вразрез с интересами многих наших союзников и партнеров, — отметил Кирби.

Как добавил американский политик, лидеры РФ и КНР желают бросить вызов сети союзников, которые благоприятны для США. По этой причине в Белом доме обеспокоены ситуацией и намерены следить за развитием российско-китайского сотрудничества.

Ранее стало известно, что Китай поддерживает усилия России по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Согласно совместному заявлению лидеров двух стран, Пекин выступает против вмешательства извне в дела Москвы. Стороны выразили серьезную озабоченность попытками США нарушить стратегический баланс для получения решающего военного преимущества.