В Белом доме объяснили, почему Байден почти не появляется на публике Карин Жан-Пьер: Байден редко появляется на публике из-за занятости

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Президент США Джо Байден редко появляется на публике, потому что активно работает, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, лидер Штатов проводит множество закрытых встреч, сообщает РИА Новости.

Я бы не сказала, что президента видят мало, он был в нескольких штатах за три дня, важно это отметить. Президент активен, делает то, что нужно американцам, — сказала Жан-Пьер.

Кроме того, отметила пресс-секретарь, недавно глава государства посетил похороны. А скоро ему предстоит командировка. Таким образом Жан-Пьер ответила на вопрос о том, почему Байден за последние три недели лишь дважды появился на публике, причем эти выступления, вместе взятые, заняли около часа.

Ранее в зарубежных СМИ подсчитали, сколько дней Байден отдыхал в 2023 году. Оказалось, что президент США Джо Байден провел более трети года в местах отдыха. Всего лидер Соединенных Штатов не работал 138 дней (37% от всего года), причем чаще всего проводил время в своей резиденции в штате Делавэ и на озере Тахо в штате Невада. В целом Байден отдыхал гораздо чаще своего предшественника — экс-президента США Дональда Трампа, который ежегодно проводил вне Белого дома в среднем только 26% времени.