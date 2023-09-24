В Белом доме объяснили конфуз Байдена его эмоциональностью

Фото: IMAGO/Annabelle Gordon / CNP /Me/Global Look Press

Джо Байден

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила эмоциональностью очередной конфуз президента США Джо Байдена, который в ходе своего выступления перед избирателями дважды рассказал одну и ту же историю. По словам пресс-секретаря, которые приводит Daily Mail, это произошло из-за того, что глава государства говорил «от чистого сердца».

Важно отметить, что, как вы и сказали, президент выступал на благотворительном вечере, и он говорил от чистого сердца. Он говорил о том, почему решил сделать это (баллотироваться в президенты. — NEWS.ru). <...> Для него это всегда невероятно эмоционально, — сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что и сама в ходе брифингов иногда повторяется, пересказывая какую-нибудь историю.

Курьезный случай с Байденом, повторившим дважды одну и ту же историю в течение нескольких минут, произошел в Нью-Йорке на мероприятии со спонсорами его избирательной кампании. По словам Байдена, после завершения работы в качестве вице-президента в администрации Барака Обамы он не собирался баллотироваться на пост главы государства по семейным обстоятельствам. Однако он изменил свое решение в связи с выступлением ультраправых активистов в августе 2017 года в городе Шарлотсвилль, штат Виргиния.