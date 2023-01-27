В Белом доме не увидели признаков завершения конфликта на Украине Кирби: Вашингтон не видит признаков завершения конфликта на Украине

Фото: МО РФ

На Украине отсутствуют признаки скорого завершения боевых действии, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости. До этого 27 января экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию на Украине, если бы оставался у власти. По его словам, на это хватило бы 24 часа.

Нет признаков завершения конфликта, — заявил Кирби.

Президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. По словам американского лидера, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Как указал президент, России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может быть достаточно быстро завершен президентом США. Песков полагает, что американскому лидеру достаточно дать соответствующее указание Киеву, но он не желает этого делать, выбирая путь дальнейшего накачивания Украины оружием.