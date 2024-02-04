В Белом доме не стали отвечать на вопрос об ударе по Ирану Салливан уклонился от прямого ответа на вопрос об ударах США по Ирану

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джейк Салливан

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не дал прямого ответа на вопрос о том, планирует ли Вашингтон наносить удары по территории Ирана после атаки на военную базу в Иордании, в которой погибли три американца, передает ТАСС. По его словам, президент страны Джо Байден сделает то, что считает нужным, однако он не собирается вступать в войну.

Выступая в эфире телевизионной программы, я не собираюсь подтверждать или исключать какие-либо наши действия где бы то ни было. Могу лишь сказать, что президент сделает то, что считает нужным, — заявил Салливан.

Ранее Центральное командование США сообщило, что беспилотник осуществил атаку на военную базу Вооруженных сил США на севере Иордании. В результате удара погибли трое американских военных, еще 25 человек пострадали. Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на эти действия. По его словам, поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих.

Впоследствии стало известно о планах США провести тайную операцию против Ирана. Не исключается и вариант прямого ответа Вашингтона путем нападения на иранских чиновников.