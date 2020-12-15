В Белом доме не стали комментировать поздравление Путиным Байдена с победой

https://static.news.ru/photo/6ffb77ec-3f09-11eb-95fc-fa163e074e61_660.jpg Кейли Макинэни Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/CNP/AdMedia/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни не стала комментировать поздравление российского президента Владимира Путина избранному главе США Джо Байдену с победой на выборах.

Никаких комментариев по этому поводу. Я оставлю возможность президенту [США Дональду Трампу] это комментировать, — сказала она в ходе брифинга.

Представитель администрации американского президента отметила, что она не знает о контактах Трампа и Путина после отправки последним поздравительной телеграммы Байдену, передаёт ТАСС.

15 декабря Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента Соединённых Штатов Америки. Политик пожелал демократу успехов и выразил уверенность, что Москва и Вашингтон могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем.

Он отметил, что обе державы несут особую ответственность за безопасность и стабильность в мире.

Как писал NEWS.ru, кандидат от демократов получил более 270 голосов выборщиков (306), необходимых для избрания президентом США. Это произошло после того, как ему были отданы все 55 голосов выборщиков от Калифорнии.

Теперь итоги работы коллегии должны быть утверждены Конгрессом США. Его заседание пройдёт 6 января 2021 года. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп не признаёт своё поражение.