В Белом доме не будут опровергать вину США в подрыве «Северных потоков» Херш: Вашингтон не собирается опровергать вину США в диверсии на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Вашингтон не проявляет заинтересованности в расследовании диверсии на «Северных потоках», заявил RT американский журналист Сеймур Херш. Он подчеркнул, что в Белом доме также не планируют опровергать сведения о своей причастности к подрывам. Херш добавил, что Соеиденные Штаты могли взорвать газопровод «в любой момент».

Знаете, в нынешнем Белом доме не только не заинтересованы в расследовании этой истории, но даже не собираются ее опровергать, — заявил журналист.

Херш 8 февраля опубликовал статью о расследовании диверсии на российских экспортных газопроводах. По его версии, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы после одобрения президента США Джо Байдена, а через три месяца ее взорвали норвежцы.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Евросоюза не отреагировали на подрыв «Северных потоков» своим ближайшим союзником (США. — NEWS.ru), пытаясь тем самым замести факты под ковер, чтобы не вызвать недовольство Вашингтона. По его словам, Европа на протяжении всей истории еще никогда не была настолько подвластна Соединенным Штатам.