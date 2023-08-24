В Белом доме назвали условие разморозки российских активов Белый дом: активы РФ будут заморожены до оплаты причиненного Украине ущерба

Фото: shutterstock.com

Официальная резиденция президента США

Разморозка российских активов в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании не произойдет до тех пор, пока Москва не возместит ущерб Киеву, заявили в Белом доме по итогам встречи советников по нацбезопасности пяти стран. Там также подтвердили намерение поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется в борьбе с РФ.

Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы в РФ в юрисдикциях указанных стран останутся замороженными до тех пор, пока РФ не заплатит за ущерб, причиненный Украине, — говорится в заявлении американской администрации.

Представители союзников также заявили о намерении содействовать восстановлению Украины по окончании конфликта с Россией.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. На первом этапе планируется разблокировать счета примерно на 100 млрд рублей. По данным Минфина, общий объем замороженных активов, которыми владеют около 3,5 млн россиян, составляет примерно 1,5 трлн рублей.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что точная сумма суверенных активов России, которые были заморожены в странах Евросоюза с начала спецоперации на Украине, составляет €207 млрд. Он добавил, что обсуждается вопрос об оказании финансовой помощи Украине за счет доходов от этих активов.