В Белом доме назвали тему разговора Байдена и Си Цзиньпина Белый дом: Байден и Си Цзиньпин обменялись мнениями о ситуации на Украине

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обменялись мнениями о конфликте на Украине, заявила высокопоставленный представитель Белого дома. По ее словам, также лидеры обсудили возможное развитие ситуации, сообщает РИА Новости.

Оба лидера обменялись мнениями о том, где мы сейчас находимся в отношении этого конфликта, а также обеспокоенностями о том, как ситуация может развиваться, — отметила представитель Белого дома.

По её словам, в ходе разговора она не слышала ничего, что можно было бы охарактеризовать как прорывные решения для разрешения украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Джо Байден в пятый раз за год созвонился с Си Цзиньпином, разговор продлился 2 часа 17 минут. В Вашингтоне настроились на поддержание коммуникации с Пекином. Как сообщает Центральное телевидение Китая, в ходе разговора Си Цзиньпин выступил против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос.