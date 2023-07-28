В Белом доме исключили вероятность, что Байден помилует своего сына Хантера Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер исключили вариант, что Байден помилует своего сына Хантера

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом исключает вероятность, что президенту США Джо Байдену придется помиловать своего сына Хантера, заявила пресс-секретарь администрации Вашингтона Карин Жан-Пьер. По ее словам, ситуация вокруг сделки сына главы государства является «частным делом».

В ходе брифинга для журналистов Жан-Пьер спросили, есть ли шансы на то, что глава государства в итоге помилует собственного сына.

Нет, я только что сказала: «Нет». Я только что ответила. Продолжайте, — сообщила Жан-Пьер.

Ранее пресс-секретарь заявляла, что администрация президента дает министерству юстиции право «быть независимым и уважать верховенство закона». При этом она отмечала, что глава государства и его супруга поддерживают сына в стремлении наладить собственную жизнь.

Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Кроме того, палата представителей конгресса США занялась проверкой его зарубежных деловых связей и степени вовлеченности в них его отца. Ранее телеканал CNN сообщил, что сын американского президента заявил в окружном суде штата Делавэр, что готов признать вину по делу о налоговых правонарушениях. Ожидается, что в рамках соглашения о признании вины Минюст США вынесет рекомендацию назначить сыну американского лидера испытательный срок.