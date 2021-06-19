В Белом доме анонсировали новые санкции против России из-за Навального

https://static.news.ru/photo/a2a81f04-d1cd-11eb-af7e-96000091f725_660.jpg Фото: johnsonderman_flickr.com

В Вашингтоне готовят новые санкции в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим ещё один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим, — сказал помощник американского лидера.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности передачи Навального, который отбывает тюремный срок, Штатам. По его словам, со стороны американских властей соответствующих предложений не поступало.

В ходе пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин заявил, что Навальный сам спровоцировал своё задержание. Он специально выехал за границу, проигнорировав требование закона регулярно отмечаться в инспекции.