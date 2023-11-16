В Австралии заявили, что Байден шокировал Блинкена словами о Си Цзиньпине Sky News Australia: Блинкен ошеломлен заявлением Байдена о Си Цзиньпине

Фото: Mike Lawrence/U.S. Department/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен неодобрительно покачал головой, когда президент страны Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, обратил внимание телеканал Sky News Australia, опубликовавший соответствующие кадры. Это произошло на пресс-конференции спустя несколько часов после рукопожатия двух лидеров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

На кадрах запечатлено, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», — сообщил телеканал.

Ранее Байден в очередной раз назвал китайского коллегу диктатором, отметив, что Си Цзиньпин «является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей». Высказывание в адрес китайского лидера хозяин Белого дома сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с ним.

До этого в Турции заявили, что Блинкен испытал шок после того, как министр иностранных дел республики Хакан Фидан не позволил ему себя обнять. Попытку Блинкена тепло поприветствовать турецкого коллегу сочли неловкой и неуместной.