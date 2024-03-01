В армии США призвали не недооценивать российских военных Генерал ВС США Джордж: не стоит недооценивать российскую армию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Глава штаба армии США генерал Рэнди Джордж призвал не недооценивать Вооруженные силы России, сообщает журнал Military Watch. Высокопоставленный военный чиновник высоко оценил прогресс российской армии, достигнутый за время спецоперации. Он подчеркнул, что армия РФ эффективно адаптируется к современным условиям и учится в процессе сражений.

Нельзя недооценивать своего противника, — сказал генерал.

По мнению Джорджа, Россия добилась значительных успехов в развитии своей индустриальной базы. Он обратил особое внимание на способность российской армии адаптироваться и ее прогресс в области беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил на слушаниях в конгрессе об «очень тревожной» ситуации на Украине в связи с ежедневным продвижением российских войск. По словам главы Пентагона, без американской помощи ВСУ будут продолжать испытывать нехватку артиллерии и противоракетных вооружений.

В свою очередь журналист Такер Карлсон ранее заявил, что армия США неэффективна. Бывший ведущий телеканала Fox News напомнил, что за более чем 80 лет вооруженные силы Соединенных Штатов не выиграли ни одной крупной войны. По его мнению, проблема не в самих военнослужащих, а в людях, которые ими командуют. Он выразил опасения, что в конечном итоге это поставит под угрозу существование нации.