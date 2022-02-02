В армии США начали увольнять солдат, не сделавших прививку от COVID-19

Сухопутные войска США заявили о начале массовых отстранений от службы солдат, отказавшихся пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Под увольнение могут попасть около трёх тысяч военнослужащих. Ранее им уже были объявлены письменные выговоры, сообщила армейская пресс-служба.

Сухопутные войска США объявили сегодня, что они немедленно начинают отстранять от службы военных, которые отказываются от вакцинации против COVID-19, — сообщили в пресс-службе.

Приказ об обязательной вакцинации военнослужащих американской армии в августе 2021 года подписал министр обороны США Ллойд Остин. До настоящего момента в сухопутных войсках страны за отказ от вакцинации никого от службы не отстраняли.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Соединённые Штаты на временной основе дополнительно отправят в Германию, Польшу и Румынию свои военные силы в связи с действиями России на границе с Украиной.

В СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден одобрил отправку новых американских войск в Восточную Европу. Переброска пройдёт в ближайшие дни. Это развёртывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за «военных действий» России вблизи Украины.