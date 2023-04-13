Власти США продавили Apple в вопросе импорта российского золота «Коммерсант»: Apple официально отказалась от импорта российского золота из-за давления США

Фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press

В Apple официально отказались от закупки российского золота, тантала и вольфрама по требованию американских властей, передает «Коммерсант» со ссылкой на отчетность компании. Фирма при этом все еще получает вольфрам с завода «Молирен» в Московской области. В свою очередь производитель электроники Samsung продолжает использовать российские металлы и после отказа от поставок своей продукции в РФ, пишет газета.

В частности, корейская компания, как и американская фирма, сотрудничает с Соликамским магниевым заводом. Близкий к предприятию источник рассказал, что напрямую с Samsung и Apple завод не взаимодействовал.

Основной партнер СМЗ по танталу, причем речь идет о его оксиде, то есть веществе в порошковом виде, — это Ульбинский металлургический завод в Казахстане. Раньше продукция поставлялась также в Германию и Австрию, но теперь по понятным причинам это сделать невозможно, — отметил инсайдер.

Как считает управляющий рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, в Apple хоть и отказались от российского сырья, но все же продолжат использовать материалы с отечественных предприятий. Дело в том, объяснил эксперт, что «найти сопоставимую по цене альтернативу сложно».

Ранее несколько сервисных центров и служба поддержки Apple сообщили, что компания приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России из-за ограничения поставок запчастей в страну. Однако гарантийного обслуживания смартфонов iPhone пока это не коснулось.

Сервисный центр Fixed.one опубликовал информацию, что производитель отправил письмо, уведомляющее о прекращении гарантийного обслуживания компьютеров и планшетов. Несмотря на это, в некоторых авторизованных сервисных центрах гарантийное обслуживание MacBook и iPad пока не полностью прекращено, а приостановлено на неопределенный срок.