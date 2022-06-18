В Америке отреагировали на признание дочери Байдена о душе с отцом Ведущий Fox News Карлсон назвал ужасным поведение Байдена после признания его дочери в совместном принятии душа

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал поведение президента США Джо Байдена отвратительным и ужасным после публикации в СМИ отрывков из личного дневника его дочери Эшли. Журналист приравнял поступок американского лидера к растлению малолетних и обвинил правоохранительные органы в бездействии.

Теперь, если вы отец дочерей спросите себя, есть ли какое либо объяснение и оправдание такому поведению. Нет это отвратительно и ужасно. Эшли Байден не говорит, сколько ей было лет в то время, когда она принимала душ со своим отцом, но, очевидно, она была достаточно взрослой, чтобы запомнить это, — сказал Карлсон.

Он отметил, что вместо того, что расследовать растление Байденом малолетних, ФБР вламывалась в дома журналистов, которые придали огласке неподобающее поведение президента. Карлсон также напомнил о случае с бывшей сотрудницей администрации Байдена Тарой Рид, которая обвинила его в изнасиловании. Тележурналист отметил, что тогда общество несерьезно отнеслось к рассказу о том, как президент прижал к стене молоденькую коллегу и изнасиловал.